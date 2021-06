Jack Savoretti veröffentlicht sein neues Album “Europiana”

Mit “Europiana” veröffentlicht Jack Savoretti heute sein neues Album. Der englische Singer-Songwriter hat allein in Großbritannien über 1/2 Mio Alben verkauft und zählt drei mit Gold ausgezeichnete Top 10-Alben in Folge, darunter das #1-Album „Singing To Strangers“, das weltweit über 65 Millionen Streams sammelte. Jack Savorettis neues Album „Europiana“ wurde in den Abbey Road Studios in London gemeinsam mit Produzenten wie Cam Blackwood (George Ezra, Florence & The Machine) und Mark Ralph (Jess Glynne, Years & Years, Jax Jones) aufgenommen.

Vorab hat Jack Savoretti bereits den Song “Who’s Hurting Who” feat. Nile Rodgers veröffentlicht, außerdem erschien auch “Too Much History”. Die Vielfalt des neuen Albums wird mit “The Way You Said Goodbye” deutlich, ein eher klassischerer ballade-squer Jack Savoretti Song, der Emotionen und Sehnsüchte gleichermaßen einfängt.

‘Europiana’ Tracklisting:

1. I Remember Us

2. Secret Life

3. Who’s Hurting Who

4. When You’re Lonely

5. More Than Ever

6. Too Much History

7. Dancing In The Living Room

8. Each And Every Moment

9. The Way You Said Goodbye

10. Calling Me Back To You

11. War Of Words

Cover: (c) Universal Music