Julianne Moore: Gefühle und Therapie

Julianne Moore (60) ist ein „großer Fan von Therapie“. Die Schauspielerin spielt in der Apple-TV-Miniserie „Lisey’s Story“ die Witwe eines Schriftstellers, die in eine alternative Welt reist. Julianne genoss die Gelegenheit, in der Serie aufzutreten und beschrieb ihre Rolle als „aufregend und herausfordernd“.

Sie erklärte im „OK! Magazin“: „Diese Geschichten sind eine Möglichkeit, unsere Ängste und Emotionen zu untersuchen, also war das reizvoll für mich. Außerdem will man als Schauspieler die Realität eines Charakters herausfinden, und das zu tun, wenn man es mit dem Übernatürlichen zu tun hat, war aufregend und herausfordernd.“ Auf die Frage, ob sie gut darin sei, sich mit ihren eigenen Ängsten zu konfrontieren, sagte sie: „Unsere Gefühle sind fantastisch, interessant, wunderbar und manchmal lähmend, aber wir müssen uns immer wieder mit ihnen auseinandersetzen. Deshalb bin ich ein großer Fan von Therapien. Eines der Dinge, die ich am modernen Leben liebe, ist die Fähigkeit der Menschen, sich mitzuteilen, was mit ihnen los ist und sich nicht so isoliert zu fühlen. Man denkt, man sei der Einzige mit dieser Art von Angst und Furcht, aber dann merkt man: ‚Nein, nein, jeder hat das.'“

Trotz ihrer Ängste genießt Julianne die Interaktion mit ihren Fans und besteht darauf, dass sie nie jemanden als „zu aufdringlich“ empfunden hat.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos