Kaley Cuoco: Sexszenen als Herausforderung

Kaley Cuoco (35) hatte „keine Ahnung“, was sie tun sollte, als sie ihre erste Sexszene drehte. Die Schauspielerin gab jetzt zu, dass sie den Dreh eines intimen Moments mit Michiel Huisman für „The Flight Attendant“ verkompliziert hat, weil sie keine Erfahrung hatte. Sie fühlte sich weit außerhalb ihrer Komfortzone.

Sie gab im „Hollywood Reporter“ zu: „Ich hatte noch nie irgendeine Art von Sexszene gemacht, und ich hatte eine in ‚Flight Attendant‘ mit Michiel. Er hatte in ‚Game of Thrones‘ mitgespielt, also hatte er all diese Szenen gemacht, und ich hatte einfach keine Ahnung. Wenn sie ‚Cut‘ riefen, schwebte ich über ihm wie auf einer Toilette. Ich sagte: ‚Ich fasse nichts an, ich schaue nichts an.‘ Ich wußte nicht, was ich tun sollte. Er sagte: ‚Du benimmst dich so komisch, du machst das viel komischer, als es sein müsste.‘ Aber ich war völlig raus aus meinem Element.“

WSchön zu hören, dass auch ihr nicht alles leicht von der Hand geht!

Foto: (c) PR Photos