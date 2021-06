Kate Hudson, Sex und Kalorienzählen

Kate Hudson (42) glaubt, dass ihr Sexleben ihr dabei hilft, in Form zu bleiben. Die Schauspielerin meldete sich am Mittwoch (21.06.09) anlässlich des National Sex Day auf Instagram zu Wort und verriet, dass sie ihre beneidenswerte Figur durch Sex mit ihrem Partner Danny Fujikawa aufrechterhalten will, was sie den Sex mit sechs „FitPoints“ auf ihrer Weight Watchers Diät gleichsetzt.

Kate, die Markenbotschafterin von Weight Watchers ist, erzählte ihren Followern: „Ich habe ein paar wirklich interessante Neuigkeiten, über die ich gerade sehr aufgeregt bin. Wenn mich jemand braucht, ich werde für eine gute, ich sage mal eine Stunde, im Schlafzimmer sein, wenn er es aushält.“ Anschließend erklärte Kate, wie wichtig es ist, ein gesundes Sexleben zu haben. Sie sagte: „Wenn ich eine Stunde Sex habe, entspricht das – s***, ich bin schrecklich in Mathe – sechs FitPoints.“

Die blonde Schönheit, die seit 2017 mit Danny zusammen ist, betitelte das Video: „Jep, ich sagte Sex. Danke @ww, dass ihr immer dafür sorgt, dass wir alle FitPoints bekommen, die wir bekommen können [tanzendes Emoji] #nationalsexday #wwambassador (sic)“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos