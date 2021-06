Khloe Kardashian: Hochzeit und Kinder

Khloe Kardashian will innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre verheiratet sein. Der „Keeping Up with the Kardashians“-Star sprach in einer Folge der E! Reality-Show ihrer Familie, als sie von ihrer Schwester Kim Kardashian West gefragt wurde, darüber was sie sich in den nächsten zwei Jahrzehnten in ihrem Leben wünschen würde. Und obwohl Khloe sagte, dass sie gerne den Bund der Ehe geschlossen hätte, bestand sie auch darauf, dass sie „nicht verheiratet sein muss“, um zu verstehen, wie sich Liebe anfühlt.

Sie sagte: „Ich weiß nicht, ich denke, ich möchte wieder verheiratet sein. Ich denke das zumindest. Aber ich glaube auch nicht, dass ich verheiratet sein muss, um das Gefühl zu haben, dass das unsere Verbindung ist.“ Khloe war von 2009 bis 2016 mit Lamar Odom verheiratet und es wird angenommen, dass sie ihre Romanze mit ihrem Freund Tristan Thomspon wieder aufleben lässt, nachdem sie sich 2018 inmitten von Vorwürfen, er sei ihr untreu, getrennt hatten.

Und die „Good American“-Gründerin sagte auch, dass sie hofft, bis zum Jahr 2040 ein Geschwisterchen für die dreijährige Tochter bekommen zu haben. Sie fügte hinzu: „Ich hoffe, ich habe ein Geschwisterchen für True, aber ich fühle mich auch nicht unvollständig, wenn ich es nicht habe.“

Foto: (c) PR Photos