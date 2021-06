Lorde kündigt ihr neues Album “Solar Power” für den 20. August und Tourdaten für 2022

Vier Jahre lang hatten ihre Fans nichts mehr von Lorde gehört, bevor sie ihre brandneue Single “Solar Power” veröffentlicht hat. Nun folgte das nächste Highlight, auf das die Fans bereits sehnsüchtig gewartet haben: Lorde hat ihr neues Album “Solar Power” für den 20. August angekündigt!

Die neuseeländisch-kroatische Sängerin und Songwriterin hat für die Produkte und Verpackungen der physischen Formate u.a. eine “umweltfreundlicheren Version” kreieren lassen. “Ich habe mich sehr früh im Entstehungsprozess dieses Albums dazu entschieden, eine umweltfreundliche, zukunftsorientierte Alternative zur CD zu schaffen”, so Lorde. Demnach bekommt ein jeder Käufer der “Music Box” keine CD, sondern eine Karte mit einem Downloadcode, sowie einer handgeschriebenen Notiz, exklusiven Fotos und zwei Bonustracks.

Hier geht’s zur Tracklist von “Solar Power”:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned at the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets from a Girl (who’s seen it all)

7. The Max with the Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a new Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

Im Sommer 2022 wird Lorde auf Tour gehen und auch in Deutschland Station machen. Der Vorverkauf aller Tickets startet am Freitag, den 25. Juni um 10 Uhr.

LORDE live

14. Juni 2022 – München

21. Juni 2022 – Köln

23. Juni 2022 – Berlin

