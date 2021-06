Luke Evans und Josh Gad in „Die Schöne und das Biest“

Luke Evans (42) wird an der Seite von Josh Gad in einer Prequel-Serie zu „Die Schöne und das Biest“ mitspielen. Er wird in der Serie für Disney+ die Rolle des Gaston spielen, die er bereits im Film von 2017 innehatte. Josh (40) übernimmt die Rolle des LeFou aus dem Kassenschlager, in dem auch Emma Watson und Dan Stevens mitspielten. Die acht Episoden umfassende Serie wird Gaston und LeFou folgen, wie sie sich mit Tilly – LeFous Stiefschwester – auf den Weg machen, nachdem das Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ans Licht kommt.

Gary Marsh, der Präsident und Chief Creative Officer von Disney Branded Television, sagte: „Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie ein brutaler Kerl wie Gaston und ein Tölpel wie LeFou jemals Freunde und Partner werden konnten, oder wie eine mystische Zauberin dazu kam, den schicksalhaften Zauber auf den Prinzen, der sich in ein Biest verwandelt hat, zu sprechen, wird diese Serie endlich diese Antworten liefern … und eine ganze Reihe neuer Fragen aufwerfen.“

Die Produktion soll im Frühjahr 2022 beginnen und die Serie trägt den vorläufigen Titel „Die Schöne und das Biest“ – auch wenn keine der beiden Figuren darin vorkommt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos