Lxandra veröffentlicht ihr Debütalbum „Careful what I dream Of”

Was sind Träume, wenn nicht Projektionen unserer innersten Hoffnungen, Ängste oder Sehnsüchte? Vertraute Gesichter aufgereiht an vertrauten Orten, Erinnerungen, die beinahe geschehen wären, aber dann doch nicht ganz so liefen, wie man es geplant hatte. Egal, ob nachts oder am Tag, große oder kleine Träume – Singer/Songwriterin Lxandra widmet ihre Debütalbum „Careful what I dream Of” den vielen Möglichkeiten, aber auch Ängsten, die allein durch die Vorstellungskraft jedes Menschen geschaffen werden. Beim Titelsong schwingt eine deutliche Warnung mit, die man in die man direkt ins reale Leben übertragen kann: „Manchmal kann es gefährlich sein, der Idee von etwas zu verfallen.“

Lxandra hat ein Talent für Geschichten und Bilder, die sie im Kopf des Publikum in Multicolor entstehen lässt. Eine Künstlerin, die hinterfragt, beobachtet und mit smarten Texten ihre Sicht auf die Welt erzählt. Das Debütalbum “Careful What I Dream Of” umfasst 15 Songs und ist heute im Stream, als Download und auf Vinyl erschienen.

https://youtu.be/1X88zm93M60

Foto: (c) Anuk Rhode