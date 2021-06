Michael B. Jordan und Lori Harvey: Liebe auf den ersten Blick?

Lori Harvey (24) fand Michael B. Jordan ziemlich „süß“, als sie sich das erste Mal trafen. Das Model und der Schauspieler bestätigten ihre Beziehung zu Beginn dieses Jahres nach monatelangen Spekulationen. Neu ist es für die beiden aber nicht, denn sie verriet, dass sich ihre Wege zum ersten Mal „vor ein paar Jahren“ kreuzten.

Sie sagte gegenüber „Bustle“: „Wir haben uns tatsächlich vor ein paar Jahren getroffen. Wir hatten einige gemeinsame Freunde. Ich glaube, wir haben uns draußen getroffen, einfach so nebenbei.“ Auf die Frage, ob sie damals eine Verbindung hatten, lachte sie und sagte: „Ich dachte nur: ‚Er ist süß!'“ Weiter weiß sie zu berichten: „Ich denke, wir sind beide von Natur aus sehr private Menschen. Also entscheiden wir einfach, wenn wir ein Foto machen oder was auch immer es ist, wollen wir das posten? Wollen wir nicht? Wir führen ein Gespräch darüber, wie: ‚Willst du das posten oder behalten wir das für uns?‘ Wir wissen, dass es Leute gibt, die uns lieben und unterstützen und uns sehen wollen. Also [wollen wir] gerade genug geben, aber den Großteil davon für uns behalten. Wir versuchen, ein Gleichgewicht zu finden.“

Und Lori sagte auch, dass ihre Beziehung mit dem 34-jährigen Star „ernster“ ist als jede ihrer vorherigen Romanzen.

