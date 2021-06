Miley Cyrus ist Tante geworden, nachdem ihr jüngerer Bruder, Braison Cyrus, einen Sohn mit seiner Frau Stella McBride bekommen hat. Der Bruder des Sängerin, Braison (27) postete auf Instagram ein Bild von sich, auf dem er seinen Wonneproppen in der Hand hält, während er verriet, dass seine Frau Stella einen Jungen namens Bear Chance zur Welt gebracht hat.

Braison schrieb: „Bear Chance Cyrus wurde am 8. Juni 2021 um 22:05 Uhr geboren. Er ist 9 lbs und 22 inches pure Freude. Gott hat jedes bisschen seiner Barmherzigkeit, Zärtlichkeit, Schönheit und Stärke in Bear und @stellamcyrus während ihrer Herkulesaufgabe, ihn zu gebären, gegossen. Ich bin so gesegnet, dass er und seine Mutter gesund sind und könnte nicht mehr erstaunt sein über ihre Stärke und Tapferkeit. Ich bin dem Personal im Krankenhaus und unseren Freunden und der Familie, die uns ermutigt und unterstützt haben, mehr als dankbar. Gott ist so gut. Hallelujah!“

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos