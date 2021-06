Nicki Minaj: Er kann aufstehen!

Nicki Minajs (38) Sohn lernt, selbständig aufzustehen. Die Rapperin postete am Samstag (29.05.21) ein süßes Video auf ihrer Instagram-Seite, in dem ihr acht Monate alter Junge, dessen Name der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist, zum ersten Mal versucht, alleine zu stehen.

In dem Clip sagte Nicki zu ihrem Sohn: „Versuchst du, das alles heute zu machen? Versuchst du das heute nicht alles zu machen? Störe ich dich? Hast du es?“

Und die Sängerin tat dann so, als wäre sie ihr Sohn, als sie hinzufügte: „Mama ich hatte es, lass mich bitte in Ruhe. Ich habe keine Zeit für all das, Mama.“

