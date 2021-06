Penny Lancaster rettet Leben

Penny Lancaster (50) rettete einer Frau das Leben, während sie für die Polizei von London arbeitete. Sie, die mit Rod Stewart verheiratet ist, half, eine selbstmordgefährdete Frau auf einer Brücke zu retten, nachdem sie als „Special Constable“ bei der Polizei angefangen hatte.

Penny erzählte ‚Good Morning Britain‘: „Wenn man an Polizeiarbeit denkt, denkt man an die gewalttätigsten Verbrechen, aber wir sind da draußen, um den Schwächsten zu helfen. Im Moment gibt es viele Vorfälle auf den Brücken und ich habe neulich jemandem geholfen, der ziemlich verzweifelt auf der Brücke war. Es kann auf so viele Arten lohnend sein.“

Penny entschied sich, der Polizei beizutreten, nachdem sie 2019 einen Auftritt in der Channel 4-Sendung „Famous and Fighting Crime“ hatte.

Foto: (c) Landmark / PR Photos