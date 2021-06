Pirra veröffentlichen „Never Apart“

Die australische Indie Pop Band Pirra, bekannt für ihren tanzflächentauglichen Sound, geht mit einer neuen Nummer an den Start. Mit ihrem euphorischen Song „Under The Skyline“, koproduziert von Roy Kerr (London Grammar & Aurora) und gemastert von Greg Calbi (Tame Impala & Arcade Fire), gaben sie vor einigen Jahren ihr Debüt bei dem Imprint BLK&WHT RCRDS vom britischen Independent-Label Cr2 Records.

Der Track war Teil vieler großer Playlists auf Spotify und wurde außerdem in der Netflix Serie „Terrace House“ gefeatured. Pirra hat sich auch mit einigen der weltweit bekanntesten Produzenten und Remixern zusammengetan, wie Lindstrøm & Prins Thomas, die „Limousine Lies“ remixten und von Konstantin Kersting produziert wurden, der ebenfalls den globalen Hit „Dance Monkey“ von Tones & I produzierte – #1 Single in 30 Ländern. Dazu kommen namenhafte Festivalauftritte wie Surry Hills, Sydney Festival, Newtown Festival und die Australia Music Week, welche Pirra zu einem der aufregendsten Acts Australiens machen. Kürzlich haben sie sich mit AIR (Australian Independent Records) und dem legendären Electronic Trio PNAU als Teil der brandneuen „Behind The Scene Series“ von Jack Daniel’s zusammengetan.

„Never Apart“ erschien am vergangenen Freitag, den 18.06. auf Kontor Records!

Foto: (c) Kontor Records