Samantha Fox will Sharon Stone

Sharon Stone (63) soll Samantha Fox (55) in einem Biopic über das Leben des legendären Glamour-Models spielen.

Samantha entwickelt gerade eine TV-Serie, die ihr Leben und ihre phänomenale Karriere nachzeichnen soll, die 1983 mit dem Modeln begann, als sie im Alter von 16 Jahren oben ohne auf der Seite drei der Zeitung „The Sun“ posierte, und dann in die Musik überging, als sie eine Pop-Karriere startete und ihre Single „Touch Me (I Want Your Body)“ 1986 zu einem weltweiten Megahit wurde. Fox ist in Gesprächen mit einer Reihe von Firmen über das Projekt und sie würde es lieben, wenn die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin, die sie seit Jahrzehnten bewundert, sie im letzten Teil ihres Lebens porträtieren würde.

In einem Interview in der britischen TV-Show ‚Loose Women‘ sprach sie über ihre Casting-Hoffnungen: „Es muss drei verschiedene Samantha Foxs geben; das Kind Samantha Fox, das Seite-3-Mädchen Samantha Fox – hoffentlich kann derjenige, den wir als Glamour-Model besetzen, auch singen – und dann natürlich eine ältere, wie ich jetzt bin. Wer mich jetzt gerne spielen würde, wäre jemand wie Sharon Stone. Ich würde es lieben, wenn Sharon Stone mich spielen würde, das wäre wunderbar!“

Foto: (c) PR Photos