Samuel L. Jackson sieht sich gerne zu

Samuel L. Jackson (72) hat kein Problem damit, seine eigenen Filme zu sehen.

Der Schauspieler, der in Filmen wie „Pulp Fiction“ und „Jurassic Park“ mitspielte, aber auch in Filmen wie „Star Wars“ und dem Marvel Cinematic Universe, besteht darauf, dass alle Schauspieler, die behaupten, sie würden sich nicht gerne auf der Leinwand sehen, lügen. In der Sendung ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ sagte er: „Einige Schauspieler lügen, was das angeht. Sie schauen sich ihre Filme an. Es ist ein ‚Seht mir zu‘-Geschäft, deshalb sind wir hier. Wenn ich durch das Fernsehprogramm zappe und nichts gefunden habe, was ich sehen will, oder nicht speziell nach etwas suche, und ich komme an etwas vorbei, in dem ich mitspiele, dann halte ich an und schaue es mir an.“

