Tomi Saario: „I Think We Need To Talk“ und eine neue Version von „I Wanna Be Your James Dean“

Hier wunderschöner POP aus Skandinavien für ein relaxtes Wochenende! „I Wanna Be Yout James Dean“ aus der neu veröffentlichten 5-Track EP „I Think We Need To Talk“

im smoothen Akustikgewand: https://youtu.be/rFF_lrCDXS4

Der aufstrebende Scandi-Popstar Tomi Saario sehnt sich in seinem aktuellen Track nach einer Ära des Datings, in der es weniger um das Swipen nach rechts, sondern mehr um echte

menschliche Beziehungen ging, untermalt von gefühlvollen, bassgetriebenen Melodien.

Über die Single sagt Tomi: „Ich sehne mich nach einer Zeit, in der es diese schnelllebige Dating-Kultur noch nicht gab und die Menschen sich Zeit und Mühe gaben. Heutzutage sind alle so besorgt, verletzt zu werden, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr öffnen und stattdessen unnötige Spielchen miteinander treiben. Ich hoffe, dass wir uns am Ende doch noch darauf besinnen, einander zu lieben und aufhören, toxische Eigenschaften zu vergöttern. Wir sollten alle in der Lage sein, diese filmreife Romanze in unserem Leben zu haben, die wir uns so sehr wünschen, ohne die Sorge, gegeistert oder benutzt zu werden.“

Foto via WE SHARE A LOT