Topic x Bebe Rexha veröffentlichen gemeinsame Single “Chain My Heart”

Das dürfte eine der heißesten Collabs des Sommers sein! Der deutsch-kroatische DJ und Produzent Topic und die zweifach Grammy-nominierten Sängerin Bebe Rexha haben sich für “Chain My Heart” zusammengetan und präsentieren einen unwiderstehlichen Party-Track, den man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. “Chain My Heart” thematisiert das herzzerreißende Gefühl der Sehnsucht, jedoch verpackt in einen mitreißenden Sound, der vor Positivität nur so sprüht. Zusammen ergibt das sein eigens erschaffenes Sub-Genre: ‚melancholic dance music‘ (melancholische Tanzmusik). Der Begriff umschreibt Songs, die ihre Zuhörer*innen emotional mitnehmen, sie aber gleichzeitig auch zum Tanzen anregen.

Über die Storyline des Tracks, erzählt die aus New York City stammende Bebe Rexha: „‘Chain My Heart‘ handelt davon, eine Person zu finden, die einem wirklich total ans Herz gewachsen ist und diese Person nicht mehr loszulassen zu wollen. Die Zusammenarbeit mit Topic hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Er ist sehr talentiert und ich freue mich riesig darauf, dass alle den Song bald hören können!“

Darüber, wie seine Wahl auf Bebe Rexha als Kollaborateurin fiel, sagt er: „Im Entstehungsprozess von ‚Chain My Heart‘ haben wir relativ früh gemerkt, dass der Song eine starke Frau erfordert, die mit ihrer Stimme eine gewisse Edginess vermitteln kann. Bei manchen Melodien, hat man sofort eine bestimmte Person im Kopf, die man für den Track gewinnen möchte. Bebe Rexha war für uns diejenige, die sofort in den Sinn kam. Stimmlich verfügt sie über genau die Attitüde, die der Song benötigt. Das kann man vor allem im Pre-Chorus gut hören.“

https://youtu.be/jUZ8uYGr4k4

Foto: (c) PRN / PR Photos