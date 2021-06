Zooey Deschanel und Jonathan Scott: Da geht mehr!

Zooey Deschanel (41) hat in Jonathan Scott einen Partner im Kampf für die Erde gefunden. Die Schauspielerin ist seit August 2019 mit ihm liiert und sagte, einer der Gründe, warum sie sich so schnell gefunden haben, war, dass sie sich in ihren Leidenschaften für die Rettung der Umwelt „einig“ waren. Zooey möchte auch mit ihrer Shopping-App Merryfield anderen Menschen helfen, ein nachhaltigeres Leben zu führen, während Jonathan sich auf grüne Energie konzentriert. Ihr gemeinsames Ziel hat sie näher zusammengebracht.

Sie sagte dem People-Magazin: „Es ist wirklich inspirierend, wie leidenschaftlich er sich für grüne Energie und Solarenergie einsetzt. Er arbeitet immer daran, Lösungen für diese Probleme zu finden, und möchte wirklich Leute unterstützen, die auf diesen Gebieten innovativ sind. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal trafen, schickte er mir seinen Dokumentarfilm und ich dachte, wow, wir sind uns auf dieser Ebene so ähnlich. Denn wir beide kümmern uns wirklich um dieses eine Thema, haben aber unterschiedliche Bereiche, auf die wir uns konzentrieren.“

Gemeinsamkeit können Beziehungen fördern und stützen!

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos