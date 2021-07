Big Brother schickt seine neuen Bewohner:innen ins All

Ein kleiner Schritt für einen Promi, ein großer Schritt für Big Brother. Der erste Teaser-Trailer zu „Promi Big Brother“ startet am heutigen Freitag, 16. Juli 2021 und markiert den Auftakt der Marketing-Kampagne rund um das größte Reality-Event des Sommers. In diesem Jahr begeben sich die Prominenten auf eine Reise, die vor ihnen noch kein anderer Promi angetreten hat: Es geht ins Weltall. Landung? Am Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr live bei „Promi Big Brother“ in SAT.1.

Bereit zum Abheben

Im weiteren Verlauf der Kampagne eröffnet sich den Prominenten eine bunte, schillernde Welt, die alle Promis magisch anzieht: In der Traumstation hält Big Brother Ausschau nach seiner Bewohner:innen-Auswahl für 2021. Hier werden die Stars und Sternchen gescannt und vom großen Bruder auserkoren, um abzuheben.

Die Trailer-Kampagnen sind im TV und auf den Online- und Social-Media-Kanälen von SAT.1 und #PromiBB zu sehen. Plakate, Printanzeigen, Radio-Spots sowie Digital-out-of-Home-Medien mit weiteren Motiven rund um das diesjährige Staffelmotto, sowie zahlreiche Online- und Social-Elemente ergänzen die Kampagne zu „Promi Big Brother“ in den kommenden Wochen.

Konzipiert und realisiert wurde die Kampagne zu „Promi Big Brother“ von Seven.One Creation, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group im Auftrag von SAT.1.

In welcher Welt werden die Promis landen? SAT.1 zeigt die große Startshow mit Marlene Lufen und Jochen Schropp am Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr, live aus Köln.

„Promi Big Brother“ ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Christoph Köstlin