Chris Pratt bittet Dave Bautista zum Kampf!

Er war nicht Herr seiner Sinne! Chris Pratt (42) bat Dave Bautista um einen Kampf.

In der „The Late Late Show“ erzählte Chris: „Es gab einen Moment in meinem Leben, in dem ich Schlafmittel genommen habe, um mir beim Einschlafen zu helfen, und das tue ich jetzt nicht mehr, wegen solcher Dinge. Und ich würde Leuten simsen, und ich bin ohnmächtig, habe keine Ahnung, was ich den Leuten simse …“ Chris erinnerte sich, wie er verzweifelt sein Telefon überprüfte, um herauszufinden, was er getan hatte, als Dave ihn am Set ansprach und nach einer Nachricht fragte, die er in der Nacht zuvor verschickt hatte. Er gab zu: „Sie lautete: ‚Dave, ich will mit dir ringen. Ich will mit dir ringen – niemand muss es wissen, aber ich will es einfach wissen. Ich glaube, ich könnte es mit dir aufnehmen. Ich glaube, ich könnte mit dir ringen, Bruder. Nach College-Regeln – keine Ellbogen, keine Knie. Ich will einfach nur die Kraft spüren.'“

Chris war es peinlich, als er herausfand, was er getan hatte, vor allem weil er sich bewusst war, dass seine Chancen, über den „härtesten Kerl in ganz Hollywood“ zu triumphieren, höchst unwahrscheinlich waren. Er sagte: „Dave würde mich umbringen. Er ist bei weitem der härteste Kerl in ganz Hollywood.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos