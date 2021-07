Chris Pratt: Familie soll wachsen!

Chris Pratt möchte seine Familie erweitern. Er hat die zehn Monate alte Tochter Lyla mit Ehefrau Katherine Schwarzenegger und den achtjährigen Sohn Jack mit seiner ersten Frau Anna Faris und gab zu, dass er gerne so viele Kinder wie möglich hätte.

Chris sagte ‚E! News‘, als er gefragt wurde, ob das Paar die Familie erweitern möchte: „Ich würde gerne mehr haben, so viele, wie der Mann da oben zur Verfügung stellen wird. Wir werden es tun. Ich werde wahrscheinlich mit Katherine darüber reden müssen, aber mein Plan ist, dass wir es machen.“

Der 42-jährige Schauspieler gab zu, dass er durch das zweite Kind mehr Verständnis für alle Phasen des „Wachstums und der Entwicklung“ bekommen hat. Er sagte: „Es ist wirklich schön. Ich denke, ein zweites Kind zu haben, unterstreicht wirklich, was einzigartig an deinem ersten Kind war, denn wenn du ein Kind hast, nimmst du all ihr Wachstum und ihre Entwicklung einfach als selbstverständlich hin. Man nimmt einfach an, dass alle Kinder so sind.“

