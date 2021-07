Coronavirus: Miley Cyrus hat einiges gelernt!

Ein neuer Blick auf das Leben! Miley Cyrus (28) hat während ihrer Coronavirus-Quarantäne gelernt, die Zeit mit ihrer Familie zu schätzen. Sie verbrachte einen großen Teil des Lockdown mit ihrer Familie in ihrem Haus in Tennessee und sie war dankbar, dass sie zum Beispiel ein Essen mit ihren Eltern, Billy Ray Cyrus und Tish Cyrus, genießen und sich eine Auszeit von der verrückten Welt, die das Musikgeschäft ist, nehmen konnte.

In einem Interview mit der US-Version des OK! Magazins sagte sie: „Ich habe angefangen, mich an den kleineren Dingen zu erfreuen, die ich vor dem Lockdown, der sozialen Distanzierung und der Isolation irgendwie als selbstverständlich angesehen habe. Ich habe vergessen, was für eine Ehre es ist, mit meiner Familie zu Abend zu essen und dass mein Vater das Tischgebet sprechen will und wir uns an den Händen halten. Darüber hätte ich mit den Augen gerollt und gesagt: „Können wir uns nicht einfach hinsetzen und essen? Und jetzt ist es so, dass ich das ein Jahr lang nicht erleben konnte und es so sehr vermisst habe.“

Miley gibt aber auch bereitwillig zu, dass es viele Dinge gab, die sie im Jahr 2020 vermisste, und eine Sache war die normalen menschlichen Interaktionen, die durch die Notwendigkeit, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen, um die Ausbreitung der potenziell tödlichen Atemwegserkrankung zu stoppen, weggenommen wurden. Sie sagte: „Die kleinste Sache, die ich am meisten vermisse, ist die Möglichkeit, jemanden anzulächeln und zu sagen: ‚Wie geht es dir?‘ mit einem breiten Lächeln im Gesicht und sie fühlen, dass du dich kümmerst und einfach eine Verbindung herstellst.“

Foto: (c) PR Photos