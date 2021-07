Die Queen wünscht sich Elton John, Ed Sheeran und Stevie Wonder

Elton John, Ed Sheeran und Stevie Wonder sind für ein großes Konzert zu Ehren des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth vorgesehen. Die 95-jährige Monarchin wird im kommenden Jahr 70 Jahre auf dem Thron sein und dies feiern.

Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun“: „Die BBC gibt alles für ihre Party im Palast, um das Platin-Jubiläum der Queen zu feiern. Das Konzert wird eine Reihe der weltbesten Musiker und Entertainer in einer zweieinhalbstündigen Show zeigen, die live auf BBC One übertragen wird. Sie haben Ed Sheeran und Stevie Wonder, die bei der Feier zum Diamantenen Jubiläum aufgetreten sind, ganz oben auf ihrer Liste der Interpreten und die Organisatoren haben bereits Kontakte spielen lassen.“

Elton könnte Schwierigkeiten haben, persönlich zu erscheinen, weil er sich für seine eigene „Farewell Yellow Brick Road“-Welttournee verpflichtet hat, aber die Organisatoren hoffen, dass er trotzdem in irgendeiner Weise involviert werden kann. Der Insider fügte hinzu: „Ob es nun etwas im Voraus Aufgezeichnetes ist, wie er es 2002 für Party at the Palace zum Goldenen Jubiläum der Queen gemacht hat, oder ob er über einen Live-Stream auftreten kann, sie wollen ihn an Bord haben. In Anbetracht der Ereignisse des letzten Jahres und allem, was in der Pandemie passiert ist, wollen die Organisatoren, dass die Party at the Palace die größte Feier nicht nur für Ihre Majestät, sondern für alles, was an Großbritannien großartig ist, wird. Die BBC stellt sicher, dass die Acts das widerspiegeln und die Leute können das Beste vom Besten erwarten, wenn es um das Line-Up geht.“

