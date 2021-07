Harris & Ford und Amber Van Day: Ihre neue Single „Circus“

Manege frei für Harris & Ford und Amber Van Day mit ihrer neuen Single „Circus“!

Das DJ- und Produzentenduo Harris & Ford zählen zu Österreichs derzeit erfolgreichsten Acts und sind seit Jahren fest in der internationalen EDM-Szene verankert. Die beiden produzierten zuletzt Hits wie „God Save the Rave“ (mit Scooter), „Lost In You“ (mit Maxim Schunk), „Freitag, Samstag“ (mit Finch Asozial) und „Moskau“ (mit Da Tweekaz). Mehr als 300 Millionen Streams sprechen für sich. Mit „Circus“ möchte das DJ- und Produzentenduo eine weitere Facette ihrer Musik zeigen. Dafür haben sie sich Unterstützung von Singer-Songwriterin Amber Van Day geholt. Die Engländerin steuerte mit „Kids in the Corner“ Anfang des Jahres den Titelsong zur Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“ bei. Sie arbeitete u.a. mit Ilira, Hugel, YouNotUs und Alok zusammen.

Bei „Circus“ geht’s um den Gedankenzirkus: „Gerade zwischenmenschliche Beziehungen können ja in einem richtigen Zirkus ausarten. Oft erlebt man eine Situation in der Vorstellung schon mehrmals, bevor sie überhaupt tatsächlich passiert“, erzählen Harris & Ford.

Für die nächsten Monate hoffen Harris & Ford wieder vermehrt auf die Bühne zurückzukehren: „Erfolge im Musikstreaming oder Charts freuen uns total, es ist aber weniger greifbar, weil es Zahlen sind, die man zwar sehen, aber nicht erleben kann. Anders ist es, wenn man den Song vor tausenden Menschen spielt und die Energie der Crowd spürt. Dafür machen wir Musik und das ist immer wieder super aufregend. Wir können es nicht erwarten, bis wir endlich wieder auf der Bühne stehen. Gänsehaut vorprogrammiert!“

In den vergangenen Jahren standen sie an den Decks der großen Clubs und Festivals Europas wie dem World Club Dome, Bootshaus Köln, Neuraum München, Noa Beach Club Zrce, Sonne Mond Sterne Festival, Donauinselfest, Toxicator, Megapark Mallorca, Amsterdam Dance Event u.v.m. Dahin möchten die beiden schnell wieder zurück: „Die Durststrecke im Live-Business war lang genug. Alle freuen sich bereits auf die Festivals und Livetermine. Das wird eine ganz spezielle Tour im nächsten Jahr. Wir sind optimistisch, dass wir im Herbst wieder nonstop touren werden.“

„Circus“ von Harris & Ford x Amber Van Day ist ab sofort überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Nick Rainer / Kontor Records