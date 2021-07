Harry Styles und Olivia Wilde: Urlaub in der Toskana

Harry Styles (27) und Olivia Wilde (37) genießen einen romantischen Urlaub im toskanischen Luxushotel Il Pellicano.

Der Sänger und die Schauspielerin, die sich am Set von „Don’t Worry Darling“ kennengelernt haben, wurden kürzlich auf einer Yacht vor der italienischen Küste gesichtet und haben auch in dem Fünf-Sterne-Luxus-Boutique-Hotel in Porto Ercole übernachtet.

Harry wollte Berichten zufolge seine Liebe zur Toskana mit Olivia teilen. Ein Insider sagte der New York Post’s Page Six: „Harry hat eine starke Verbindung zur Toskana. Er hat dort vor Jahren ein kleines Haus gekauft, als One Direction zum ersten Mal groß wurde. Es ist keine Überraschung, dass er Olivia hierher gebracht hat.“

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos