Hilaria Baldwin: Kulturell flexibel

Hilaria Baldwin (37) ist kulturell flexibel. Die Yoga-Lehrerin wurde Ende letzten Jahres beschuldigt, ihre Herkunft geleugnet zu haben, nachdem sich herausstellte, dass sie in Boston, Massachusetts, und nicht auf einer spanischen Insel geboren wurde. Sie hat nun darüber nachgedacht, wie schwer es sein kann, „dazuzugehören“, wenn man mit mehr als einer Kultur verbunden ist.

Sie erklärte, dass sie kürzlich eine „sehr besondere Erfahrung“ hatte, als sie ihre Familie nach „fast zwei Jahren“ nachholte, und schrieb auf Instagram: „Wir haben darüber gesprochen, wie wir aufgewachsen sind, unsere Sprachen, unsere Kulturen – vielfältig & sehr gültig. Wir haben über Zugehörigkeit gesprochen & wie es Menschen gibt, die anderen ihr Recht auf Zugehörigkeit verweigern wollen. Wenn man multi ist, kann es sich schwer anfühlen, dazuzugehören. Man geht ständig hin und her und versucht, mehr dies oder mehr das zu sein. Man hat das Gefühl, dass man erklären muss, warum man so ist, wie man ist, und versucht, in eine Welt voller Etiketten zu passen, obwohl es vielleicht keine gibt, die einen perfekt definiert. Du wirst nie ganz hineinpassen, weil die anderen Teile von dir alle deine Teile formen und beeinflussen.“

Hilaria rief die Menschen dazu auf, die Tatsache, dass jeder anders ist, als „normal“ zu betrachten und mehr zu akzeptieren.

