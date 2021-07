J. Balvin: Er ist Vater!

J. Balvin ist zum ersten Mal Vater geworden.

Die Partnerin des Sängers, Valentina Ferrer, mit der er seit 2017 zusammen ist, verriet am Donnerstag (21.07.), dass sie ihr Baby Anfang der Woche auf zu Welt gebracht hat und bezeichnete die Beziehung zu dem Kleinen als „die beste Liebe“. Valentina teilte ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, wie sie den Fuß des Babys hält, auf ihrem Instagram-Account zusammen mit der Bildunterschrift: „4 Tage der besten Liebe“

Valentinas Bildunterschrift deutet darauf hin, dass sie am 27. Juni entbunden hat. An diesem Tag twitterte die 36-jährige Sängerin kryptisch „Querido Rio“, was übersetzt „Mein lieber Rio“ bedeutet, was die Fans spekulieren ließ, dass dies der Name ihres Babys sei.

