Lina Maly veröffentlicht „Wolken“

Die Hamburger Songwriterin Lina Maly kündigte vor kurzem ihr neues Album „Nie zur selben Zeit“ für den 29.10.2021 auf ihrem eigenen Label Drei Tulpen Records an. Gestern erscheint die Leadsingle daraus: Im wunderschönen „Wolken“ kommt Lina Maly zur Erkenntnis, dass eine Trennung manchmal das Beste ist, was einem passieren kann.

Musikvideo: https://youtu.be/bNB4mqjx0p0

Veränderungen senden meist ihre Vorboten, auch wenn sich diese nicht immer sofort deuten lassen. Kommt es zu einer Trennung, gib es stets unterschiedliche Wege, sie anzunehmen. Lina Maly hat sich für die mutige Variante entschieden: „es kann mir nichts passieren, wenn Du mein Herz verlierst… / …Wolken reißen auf, ob du hin oder wegschaust“. Mit „Wolken“ sendet Lina keine erwartbaren Moll-Akkorde, sondern den aufrechten Blick über das Tal der Tränen hinaus und hängt Lampions in die Trauerweide. Die frische Produktion, geschaffen von Florian Sievers & Lina, fokussiert die Zeit „danach“ und den Aufbruch. Verspielt, freudig und so gar nicht wehmütig. „Ich singe darüber, dass eine Trennung manchmal das Beste ist, was passieren kann. Dass ohne das Los- und Gehenlassen einem so viel Gutes entgehen würde und wir das viel mehr zelebrieren sollten.“ (Lina Maly, 2021)

Die zweite Single aus dem für Herbst 2021 angekündigten Album „Nie zur selben Zeit“ erscheint wie ihre letzten Veröffentlichungen auf Linas eigenem Label. Vorab war bereits die Single „Die Liebe blüht“ erschienen.

„Nie zur selben Zeit“ erscheint am 29.10.2021 und kann über www.lina-maly.de vorbestellt werden – Nur dort erhalten Fans direkt nach der Bestellung ein exklusives T-Shirt sowie ein Blumen-Saatband, damit die Liebe auch zuhause blühen kann. 2022 geht Lina Maly mit Band ausführlich auf Tour:

01.02.22 Kiel, hansa48

02.02.22 Rostock, M.A.U. Club

03.02.22 Leipzig, Täubchenthal

04.02.22 Hamburg, Knust

07.02.22 Erfurt, Engelsburg

08.02.22 Dresden, Groovestation

09.02.22 AT – Wien, Chelsea

10.02.22 AT – Linz, Posthof

11.02.22 Friedrichshafen, Caserne

13.02.22 München, Ampere

14.02.22 Nürnberg, Stereo

15.02.22 Reutlingen, franz.K

16.02.22 Ulm, Roxy

18.02.22 Frankfurt, Brotfabrik

20.02.22 Köln, Gebäude 9

21.02.22 Dortmund, Junkyard

22.02.22 Marburg, KFZ

24.02.22 Hannover, LUX

25.02.22 Bremen, Tower

27.02.22 Münster, Skaters Palace

28.02.22 Berlin, Heimathafen Neukölln

31.03.22 Mannheim, Alte Feuerwache

Foto: (c) Antje Burchert