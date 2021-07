Loud Luxury feat. WAV3POP – Wasted

Loud Luxury melden sich mit dem nächsten Hit zurück. Nach ihrer letzten Veröffentlichungen „Red Handed“ (mit Thutmose) beeindrucken die beiden Kanadier auch mit ihrer neuesten Single ‚Wasted‘ zusammen mit dem aufstrebenden Duo WAV3POP aus Los Angeles. Mit ihrem sommerlichen Vibe, den eingängigen Vocals und dem Gute-Laune-Gefühl, wird der Song den ganzen Sommer über in Dauerschleife laufen.

„Dieser Song ist so besonders für uns“, sagen Loud Luxury. „Wir denken immer noch an die Gänsehaut, die wir an dem Tag im Studio bekamen, als wir mit WAV3POP arbeiteten. Während die Welt sich wieder öffnet und die Party beginnt, hoffen wir, dass ‚Wasted‘ der Soundtrack sein wird, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen.“

„Dieser Song versetzt uns zurück in eine dieser Partyszenen in einem alten 90er-Jahre-Film, wenn der Schauspieler einen Schluck Whiskey nimmt, quer durch den Raum schaut und einem absolut umwerfenden Mädchen in die Augen schaut“, fügen WAV3POP hinzu. „‚Wasted‘ ist der Inbegriff dieses Moments, denn es geht um zwei Menschen, die so stark miteinander harmonieren, dass sie nicht wissen, ob es echt ist oder nur der Alkohol. Das Verrückte daran ist, dass es sehr wohl Liebe sein könnte und wenn es das ist, wer würde das verschwenden wollen?“

Für ihren Smash-Hit „Body“ (feat. Brando) sind Loud Luxury – das Duo Andrew Fedyk und Joe De Pace – weltweit vielfach mit Platin und in ihrer Heimat Kanada sogar mit Diamant (10x Platin) ausgezeichnet worden. „Body“ hielt sich über ein Jahr in den Airplay- und Single-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erreichte über eine Milliarde Plays bei den beliebtesten Streaming-Diensten. Nach einem JUNO Award 2019 in der Kategorie „Best Dance Recording“ (neben drei weiteren Nominierungen) erhielten Loud Luxury auch im vergangenen Jahr die Auszeichnung in der Kategorie „Group of the Year“ (und zwei weitere Nominierungen).

Das aus Houston, Texas und Atlanta, Georgia stammende Künstler- und Produktionsduo WAV3POP besteht aus GR3AT WAV3 und LANTA WAV3. Inspiriert von Top-Acts wie Outkast, Pharrell Williams, Timbaland und Dr. Dre haben die beiden bereits zwei Alben veröffentlicht (das 2018er ‚MADE IT OUT ALIVE‘ und das letztjährige ‚I Think I Fell In Love‘) und traten an Musik-Hotspots wie dem Coachella, Observatory und Gas Monkey auf, während sie über zehn Millionen Streams auf den beliebtesten Plattformen sammelten.

„Wasted“ von Loud Luxury feat. WAV3POP ist überall als Stream und Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records