Nicki Minaj: Ihr Sohn liebt Menschen!

Es scheint nicht selbstverständlich zu sein, aber der Sohn von Nicki Minaj (38) ist ein „Menschenfreund“. Die Rapperin brachte vor 10 Monaten mit ihrem Ehemann Kenneth Petty einen kleinen Jungen zur Welt, dessen Name der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Sie hat den Fans nun einen seltenen Einblick in die Entwicklung ihres Sohnes gegeben.

In einem Instagram-Live-Video schwärmte Nicki: „Er ist ein Menschenfreund, von dem ich nicht wusste, ob das passieren würde. Ich wusste nicht, ob er Menschen lieben würde.“ Und Nicki verriet, dass eine Person, die ihr Sohn besonders gern hat, seine Oma ist. Sie fügte hinzu: „Er war so verliebt in seine Oma. Sie hat eine wirklich tolle Bindung zu ihm aufgebaut, seit er geboren wurde. Also, sobald sie die Treppe runterkommt oder was auch immer, wartet er genau dort und bittet sie, ihn abzuholen. Dann hebt sie ihn auf und er streichelt ihr Gesicht und starrt sie an wie … oh mein Gott, ugh besessen, besessen.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos