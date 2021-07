Plant Ed Sheeran ein Death-Metal-Album?

Ed Sheeran (30) könnte ein Death-Metal-Album aufnehmen.

Der Songwriter hat bereits Musik in einer Reihe von Genres geschaffen, darunter Rock, Dance, Rap und Reggae, und gab zu, dass Metal das nächste auf seiner Liste sein könnte. Laut der Zeitung „The Sun on Sunday“ sagte Ed „Ich stand als Kind wirklich auf Death Metal. Ich hörte Cradle of Filth und Slipknot und all dieses Zeug. Ich sage nicht, dass ich jemals in diese Welt eintreten könnte. Ich habe all diese Riffs als Kind auf der Gitarre gelernt. Das ist etwas, worüber ich nie nachgedacht habe – aber etwas, wogegen ich nicht abgeneigt wäre, es zu machen.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos