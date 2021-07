RTL-Serie „Alles was zählt“ feiert ab 6. September den 15. Geburtstag

Die RTL-Serie „Alles was zählt“ lässt die Korken knallen: Seit 15 Jahren fesseln leidenschaftliche Liebesgeschichten, große Dramen, Familienstreit und natürlich Eiskunstlauf von montags bis freitags Millionen von Zuschauer:innen. Am 4. September 2006 fegte Eiskunstlaufstar Tanja Szewczenko das erste Mal über das Eis: Der Beginn einer wunderbaren Erfolgsgeschichte! Das muss gefeiert werden: In der großen Jubiläumswoche dürfen sich die Fans auf spannungsgeladene Folgen freuen. Tatjana Clasing, die seit Folge 1 als Simone Steinkamp die AWZ-Familie prägt: „Wir hatten über all die Jahre so viele wunderbare Geschichten und Momente, sehr nahe sind mir aber immer die Situationen in der Villa mit der Familie, weil die Steinkamps definitiv immer für eine Überraschung gut sind.“

Eine emotionale Achterbahnfahrt aus Liebe, Angst, Hoffnung und Verzweiflung erwartet die Fans der beliebten Vorabend-Serie in der spannungsgeladenen Jubiläumswoche, die ab dem 6. September bei RTL ausgestrahlt wird. Denn das Leben im und um das Steinkamp-Zentrum wird auf den Kopf gestellt. Niemand ist sicher vor der sich anbahnenden Gefahr: Es geht um zwei Millionen Euro, die auf dem Zentrumskonto fehlen, Erpressung und Geiselnahme. Auch ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten und eine Liebesgeschichte am Limit stehen auf dem Jubiläums-Programm. Bis Mitte Juli fanden die Dreharbeiten statt, unter anderem auch in der atemberaubenden Kulisse des Landschaftsparks Duisburg.

Damian Lott, Produzent UFA Serial Drama: „15 Jahre Kreativität, Herzblut, Freude und purer Einsatz aller Mitarbeiter:innen hat ‚Alles was zählt‘ zu dem gemacht, was es jetzt ist: die tägliche emotionale Dosis an Geschichten für unsere treuen Zuschauer:innen. In den vergangenen Jahren gab es viele Highlights, die man hier kaum auflisten kann, aber das größte Highlight ist es, jeden Tag mit diesem großartigen Team an neuen Geschichten zu arbeiten. Dabei möchte ich unbedingt RTL danken, die mit uns in Person von Christiane Ghosh, Katharina Katzenberger und Saskia Budde gemeinsam diese Produktion gestalten und weiterentwickeln, um den Fans immer wieder Neues bieten zu können. Die große Show auf dem Eis, Intrigen rund um die Steinkamps, Freundschaften, Liebe und Familie mit der nötigen Portion Humor – die nächsten 15 Jahre werden genauso ereignisreich.“

Seit 15 Jahren in über 3650 Folgen verfolgen Millionen Zuschauer bei RTL und TVNOW täglich das Geschehen in der Kultserie. Ob spektakuläre Performances auf dem Eis, der Kampf um die große Liebe, traumhafte Hochzeiten im Steinkamp Clan, ausgelassene Parties und die große Herausforderung, das Leben mit all seinen nicht nur sportlichen Herausforderungen zu meistern, macht die Faszination von „Alles was zählt“ aus. Viele Gäste hatten im Lauf der Jahre ihr AWZ-Intermezzo: Sängerin Christina Stürmer, die auch den Titelsong singt, Frauke Ludowig, die eine Eisgala moderierte, Joachim Llambi, der mit Richard Steinkamp seinen Hochzeitstanz einübte und viele mehr.

Katharina Katzenberger, die die Serie zusammen mit Saskia Budde redaktionell bei RTL verantwortet: „Ich bin stolz und glücklich, dass uns die Zuschauer:innen seit 15 Jahren die Treue halten und dafür gesorgt haben, dass aus der Idee einer Telenovela rund um den Eiskunstlauf eine erfolgreiche tägliche Serie geworden ist, die ihren festen Platz bei den Fans hat. Ein großes Danke geht von unserer Seite an das tolle Team vor und hinter der Kamera, das immer wieder für fesselnde Geschichten rund um den Kampf um Liebe, Anerkennung und Erfolg sorgt.“

„Alles was zählt“, produziert von UFA Serial Drama, läuft von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW.

Foto: (c) RTL Television GmbH / TVNOW / Bernd Jaworek