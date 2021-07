Ryan Reynolds neu bei TikTok

Ryan Reynolds (44) hat sich TikTok angeschlossen.

Der Schauspieler warnte seine Fans, dass sie von seinem Account „enttäuscht“ sein werden, hielt sie aber bei Laune, indem er eine Hommage an seinen Film „Just Friends“ mit einer lippensynchronen Performance von All-4-One’s „I Swear“ machte, genau wie sein Charakter Chris Brander in der Komödie von 2005. Er betitelte den Clip mit: „Ich schwöre, ihr werdet von dieser Darstellung enttäuscht sein.“ Später teilte Ryan ein Video von sich im Deadpool-Make-up, bevor er einen Filter benutzte, um es so aussehen zu lassen, als würde er ein Wrexham AFC-Shirt tragen.

Der „Hitman’s Wife’s Bodyguard“-Star hat den walisischen Verein kürzlich zusammen mit Rob McElhenney gekauft und Ryans TikTok-Debüt kam am selben Tag, an dem die Fußballmannschaft bekannt gab, dass die Plattform der neue Trikotsponsor des Teams sein wird. Ryan und Rob haben ihre Übernahme von Wrexham im Februar abgeschlossen.

Foto: (c) Robin Wong / PR Photos