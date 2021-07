The Disco Boys – For You (El Profesor Remix)

Seit nunmehr 26 Jahren sind „The Disco Boys“ eine feste Größe in der hiesigen Dance Szene. Ihr Hit „For You (feat. Manfred Mann’s Earth Band)“ zählt zu einem der größten Dance-Hits der letzten 20 Jahre.

Die Textzeile „I Came For You“ die aus dem im Jahre 2004 veröffentlichten stammt, kennt wohl jeder. Nun hat sich der französische Top-Produzent El Profesor, welcher uns mit „Bella Ciao“ den Sommerhit schlechthin bescherte und damit reichlich Gold und Platin Awards einheimste, an den Klassiker heran gewagt und „For You“ ins Jahr 2021 transportiert.

The Disco Boys feat. Manfred Mann’s Earth Band „For You (El Profesor Remix)“ erscheint vorgestern als Stream & Download.

Cover: (c) Kontor Records