Timmy Trumpet & Felix – Don’t You Want Me

Fast dreißig Jahre nachdem Felix‘ Superhit „Don’t You Want Me“ die Charts in ganz Europa gestürmt hat, liefert niemand anders als Multi-Platin-Künstler Timmy Trumpet eine massive Neuinterpretation. Der Track beginnt mit den kultigen Vocals und Keys des Originals, bevor er mit harter Bassline und kraftvollen Synthesizern eine dramatische Wendung nimmt.

Multi-Platin-Produzent und DJ Timmy Trumpet kommt aus Australien. Er ist Stammgast auf Festivals überall auf der Welt wie dem Tomorrowland, EDC und Creamfields und gehört laut DJ Mag zu den zehn besten DJs der Welt. Felix wurde in den 90ern durch seine Hits „Don’t You Want Me“ und „It Will Make Me Crazy“ bekannt und lebt in Los Angeles.

„Don’t You Want Me“ von Timmy Trumpet x Felix ist ab sofort überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records