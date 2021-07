Tinlicker & Helsloot – „Because you move me“

An diesem zeitlosen Deep-House-Hit kommt im Moment keiner vorbei: BECAUSE YOU MOVE ME!

Derzeit stürmt der Track Charts & Playlisten rund um den Globus und alle Zeichen stehen auf „Sommerhit des Jahres 2021“! Der Track „Because You Move Me“ von Tinlicker & Helsloot entwickelt sich derzeit zum absoluten Hit – besonders in Deutschland! Der Song erschien bereits im August 2017 und brodelte immer vor sich hin – nun geht’s richtig ab! Alle Zeichen stehen für einen globalen massiven Hit! Gestern wurden auch schon die 50.000.000 Streams auf Spotify durchbrochen! Auch Social-Media-User nutzen den Song weltweit tausendfach als Unterlegung ihrer besten Urlaubs- und Freundschaftsmomente!

Die niederländischen DJs und Produzenten TINLICKER und HELSLOOT haben mit BECAUSE YOU MOVE ME ein zeitloses und magisches Werk erschaffen. Einmal im Ohr kann man nicht aufhören, mit zu grooven und zu tanzen. BECAUSE YOU MOVE ME trifft den Nerv der Zeit und wird dieses Jahr definitiv nicht nur Radios und Hitparaden dominieren!

Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=s3O8-vodvKI

Foto: (c) Kontor Records / Meesterwerk