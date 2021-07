Troye Sivan veröffentlicht emotionalen Song “could cry just thinkin about you”

Troye Sivan ist zurück und hat am vergangenen Freitag seine neue Single “could cry just thinkin about you”, einen Song, den er bereits vor einiger Zeit geschrieben hat, in einer “Full Version” veröffentlicht. Auch das Video feierte Premiere. Über den emotionalen Song sagt der Sänger, Songwriter und Schauspieler:

“I wrote this song crying in my kitchen just as life started to fall apart a bit. Recorded the vocal there n then, and put it as an interlude on the EP. now..surprise! could cry just thinking about you (Full Version) is out on all streaming platforms. saddest song ever but we okay now. Sorta. :-) :-) :-) Love you”

Die Reaktionen auf “could cry just thinkin about you” waren überwältigend, Shawn Mendes postete ein Herz für Troye in seiner Story und auch sonst feiern Fans, Kollegen und Kritiker die wunderschöne Version dieses sehr persönlichen und doch berührend universellen Songs.

Das Multitalent hat allein mit seinen letzten Veröffentlichungen und Collabos über 6,7 Milliarden Streams weltweit erreicht, auf YouTube wurden seine Videos über 1,1 Milliarden Mal angesehen. Seine Single “Youth!” erreichte über 1.5 Milliarden Streams rund um den Globus.

Foto: (c) Tim Ashton