Twisted Harmonies feat. Mougleta – You & Me

Twisted Harmonies legte einen beeindruckenden Start mit seiner ersten Single „Against The Rest“ hin. Der Track wurde bereits 20 Millionen mal gestreamed. Hinter der Twisted Harmonies Maske verbirgt sich ein bekannter, deutscher DJ, der die Marshmello/Cro Anonymität zu schätzen weiß. Zusammen mit einem der erfolgreichsten Dance Produzenten Deutschlands rief er dieses Projekt ins Leben und holt nun zum nächsten Streich aus.

Das Team zeigt mit „You & Me“ ihren Facettenreichtum und das Gespür für aktuelle Dance Hits. Dieses Mal hat sich Twisted Harmonies Unterstützung von Pop Sängerin Mougleta geholt.

Yasmeen Seeman wuchs im Libanon, Toronto und Dubai auf und lebt nun in Berlin. Am meisten zeichnet sie sich durch ihre einzigartige Art zu singen und zu schreiben aus. Die 26-Jährige Songwriterin arbeitete bereits mit Künstlern wie Topic, Gabry Ponte, MOTi oder auch Wankelmut zusammen. Ihr Künstlername Mougleta ist an den „Dschungelbuch“-Charakter Mogli angelehnt und soll ihr Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und nie richtig anzukommen, widerspiegeln.

