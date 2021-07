Willow veröffentlicht ihr Album “lately i feel everything”

Das Talent in der Familie Smith ist einfach unglaublich und Willow legt den Maßstab noch einmal höher. Die junge Sängerin, Songwriterin und Musikerin präsentiert am Freitag ihr neues Album “lately i feel EVERYTHING”.

Es ist wohl einer der überraschendsten Sound-Veränderungen dieses Jahres, denn die ersten Vorboten haben es gezeigt: Willow rockt das Dach von der Hütte! An ihre Seite hat sich das Megatalent u.a. Travis Barker (Blink 182, MGK uvm) und Avril Lavigne geholt. Inspiration fand sie u.a. bei ihrer Mutter Jada Pinkett Smith und anderen musikalischen Idolen. So zeigt sie sich wieder einmal mit Gitarre und energetischen Rock-Klängen. Die Songs auf dem Album wurden teils von ihr im Alleingang geschrieben und produziert. Willow weiß genau, was sie will – und boxt sich durch, um ihre eigenen Stimme zu finden.

Neben “t r a n s p a r e n t s o u l“ sind “Lipstick“ sowie der Titelsong als Vorboten erschienen – das komplette Pop-Punk Album erscheint am 16.07. Das Album behandelt thematisch wie auch musikalisch die Losgelassenheit, den Spaß an der Musik und das Brechen von Konventionen. So steht die neue Single musikalisch für ebendieses Bewusstsein und zeigt auf textlicher Ebene diese Erkenntnis.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos