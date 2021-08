5 WEST präsentieren Remix von „Anything Can Happen“

Das aufstrebende Pop-Quartett 5 WEST hat sich in letzter Zeit nicht nur eine tolle Fan-gemeinde aufgebaut, sondern unterstützte bereits die legendäre irische Boyband „Boyzone“ auf ihrer UK-Tour 2019 und trat auf dem „President’s Ball“ in Kapstadt, „Gran Canaria Pride“ und dem „Unlock Festival“ mit „The Prince’s Trust“ auf.

Erst kürzlich wurden sie in der AW20-Print Edition des Rollacoaster-Magazins mit einem drei-seitigen Artikel vorgestellt und wollen nun an ihre vergangenen Singles „Last Time“, „Collide“ und „One Shot” anknüpfen.

Passend zu den warmen Sommermonaten releasen 5 WEST ihre neue Single „Anything Can Happen“, in der sie zeitgenössischen Pop-R&B mit sanften, eingänglichen Harmonien verbinden. Abgerundet wird der Track mit dem unverwechselbaren Benny Benassi Sound, der den Track als einer der weltweit heißbegehrtesten Electro-House DJs in seinem vollen Remix Glanz erscheinen lässt. Eine Gute-Laune-Hymne vom Feinsten!

Foto: (c) Kontor Records