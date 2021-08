Gestern ist es endlich soweit! Beatrice Egli veröffentlicht ihr neues Album “Alles was Du brauchst”! Nur wenige Tage zuvor hat die sympathische Sängerin einen ganz anderen Meilenstein geschafft, der ihr nun die Album-Veröffentlichung versüßt: Beatrice hat die Spitze des Matterhorns erklommen! Eine Top-Leistung, die einmal mehr unterstreicht, wie willensstark und leidenschaftlich sie in allen Bereichen ihres Lebens ist. Nun erscheint “Alles was Du brauchst” und liefert den perfekten Soundtrack für den Spätsommer!

Das neue Album „Alles was du brauchst“ von Beatrice Egli lässt einen tanzen, rührt zu Tränen, es macht einen nachdenklich – ein Album so stark und berührend wie noch nie! Es erscheint am 27.08.2021. digital sowie als CD, 2 CD Deluxe Edition (inkl. 12- Party-Remixen) sowie als streng limitierte Fanbox (2CD Deluxe Album, hochwertiger SIGG Aluflasche, Fanmosaik Poster sowie einem exklusiven Fotodruck).

Foto: (c) Christoph Köstlin