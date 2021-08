Beatrice Egli veröffentlicht “Samstagnacht” als Pulsedriver Remix

Beatrice Egli hat seit ihrem Sieg bei DSDS über 2 Mio. Tonträger verkauft und ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersängerinnen, die nicht nur Hunderttausende von Followern hat, sondern zuletzt auch im Publikumsvoting den Swiss Award als best female act gewann. Nun erscheint mit “Alles was du brauchst” am 27. August ihr achtes Studioalbum mit 16 neuen Songs sowie 12 Party-Remixen von bekannten und neuen Hits in der Deluxe Version. Die neue Single “Samstagnacht” erscheint am vergangenen Freitag (13.08) im Pulsedriver Remix!

So persönlich war sie noch nie. Doch gerade das Persönliche macht dieses Album so stark. Mit „Alles was du brauchst“ erhebt Beatrice ihre Stimme – und das nicht nur musikalisch auf bekannt hohem Niveau, sondern auch inhaltlich. Sie singt über all die Themen, die das Leben uns so schenkt: Das Glück, die Liebe, das Lachen, unsere Freundschaften, aber eben auch über Dinge, die heikel sind. So singt sie auch für diejenigen, die leise weinen, die traurig sind und das Leben nicht genießen können. Es ist eine Sammlung von wundervollen, mitreißenden Songs, und zudem eine Geschichte über das Leben einer jungen Frau, die niemals ihr Ziel aus den Augen verlor: Schlagersängerin werden. Es ist ein lebendiges Album – in all seinen Facetten. Man lacht, man weint, hinterfragt das eigene Denken und ist dankbar für das, was man hat.

Das neue Album „Alles was du brauchst“ von Beatrice Egli lässt einen tanzen, rührt zu Tränen, es macht einen nachdenklich – ein Album so stark und berührend wie noch nie! Es erscheint am 27.08.2021. digital sowie als CD, 2 CD Deluxe Edition (inkl. 12- Party-Remixen) sowie als streng limitierte Fanbox (2CD Deluxe Album, hochwertiger SIGG Aluflasche, Fanmosaik Poster sowie einem exklusiven Fotodruck).

Foto: (c) Christoph Köstlin