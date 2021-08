Blake Rose veröffentlicht seine neue Single „Casanova“. Blake sagt über den Song: “In Casanova geht es darum, sich ständig zu schnell und zu bedingungslos auf Leute einzulassen, weil man unbedingt eine Beziehung haben möchte, was den anderen am Ende nur abschreckt. Außerdem beschreibt der Song das Gefühl, wenn alle Menschen um einen herum in einer Beziehung sind und den Druck, den man spürt, wenn man selbst nicht alleine bleiben möchten. Da ist es leicht, sich in das Bild zu verlieben, das man von einer Person hat, nur um nicht einsam zu sein, und später festzustellen, dass sie ganz anders ist, als wir erwartet haben.”

Passend zu dem Song erscheint ein innovatives und unterhaltsames Musikvideo, geschrieben und umgesetzt von Regisseur Sean Hollihan. Blake erklärt die neue Optik: “Es war mir sehr wichtig, dass das Video zu ‘Casanova’ Spaß macht und voller Energie steckt. Andererseits wollte ich möglichst wenige Vorgaben machen, damit die Regisseure ihre Treatments ohne externen Einfluss einreichen konnten. Als ich Seans Vorschlag sah, wusste ich sofort, dass es der richtige ist. Er folgt der Storyline des Songs (und meines Lebens), dass ich mich immer wieder zu schnell und zu heftig verliebe und die Mädchen damit verschrecke.“

Außerdem arbeitet Blake Rose an seinem Liveset, damit er im Herbst bereit ist, den amerikanischen Singer-Songwriter Noah Kahan als Support auf dessen I Was/I Am-Nordamerikatour zu begleiten. Die 38 Termine umfassende Tour beginnt am 14. Oktober in St. Louis und endet am 19. Dezember in Phoenix.

Mit “Casanova” hören wir in diesem Jahr zum allerersten Mal von Blake. Zuletzt gab es eine Reihe offizieller Remixe von seiner Hitsingle “Lost”, darunter Versionen von Lucian, Sarcastic Sounds und NASAYA. Die Originalversion von “Lost” wurde weltweit bisher schon fast 60 Millionen mal gestreamt.

Foto via WE SHARE A LOT