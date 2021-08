Bombs Away – Don’t you dare

Die für den ARIA Award nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstler Bombs Away leiten mit dem Electro-House-Banger „Don’t You Dare“ eine neue Ära für die Gruppe ein.

Das erste Release, seit Sketch das DJ- & Produzentenduo verlassen hat und Tommy Shades das Projekt nun als Ein-Mann-Team übernimmt. „Ich freue mich sehr darauf, unseren Fans zu zeigen, was als nächstes mit Bombs Away ansteht“, sagt Tommy. „Ich habe so viele Projekte, Singles, Videos und Ideen in petto und kann es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel zu beginnen.“

In seiner neuen Single „Don’t You Dare“ verbindet er den schweren Elektro- und Slap- House-Sound, für den Bombs Awaybekannt ist, mit treibender Bassline und einer emotionalen, eingängigen Hook – Definitiv eine neue Bombe!

Foto: (c) Kontor Records