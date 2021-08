Finneas kündigt sein Debütalbum “Optimist” an und veröffentlicht “A Concert Six Months From Now”

Der achtfache GRAMMY®-Preisträger, Musiker, Songwriter und Produzent FINNEAS meldet sich heute mit dem neuen Song “A Concert Six Months From Now” und dem passenden Musikvideo. Mit dem neuen Track kommt die aufregende Nachricht, dass FINNEAS am 15. Oktober sein Debütalbum “Optimist” als Solokünstler veröffentlichen wird, nachdem er kürzlich bei Interscope Records unterzeichnet hat. Das Album enthält 12 brandneue, noch nie zuvor gehörte Tracks sowie das bereits veröffentlichte “What They’ll Say About Us”, FINNEAS‘ herzzerreißende Ballade.

Schaue dir hier das von Sam Bennett produzierte Musikvideo an, indem Finneas über eine leere Hollywood Kugel herrscht während er über die aktuelle Situation in der Welt und den Umgang mit der anhaltenden Pandemie nachdenkt.

https://youtu.be/TB6lk0igf_k

Foto: (c) David Gabber / PR Photos