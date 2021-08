hart aber fair am Montag, 30. August 2021

Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Coronapolitik im Bürgercheck – was muss jetzt passieren? Wie weiter in der Corona-Krise? Kommt noch ein Lockdown? Oder sogar die Impfpflicht? Quer durch Deutschland hat „hart aber fair“ Fragen der Menschen zur Corona-Krise gesammelt und dazu, was sich jetzt ändern muss. Politiker und Experten im Studio stehen Rede und Antwort.

Die Gäste:

Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister)

Melanie Amann (Journalistin; Mitglied der „Spiegel“-Chefredaktion und Leiterin des „Spiegel“-Hauptstadtbüros)

Volker Wissing (FDP, Generalsekretär)

Janine Wissler (DIE LINKE, Parteivorsitzende)

Cihan Çelik (Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

Foto: (c) obs / ARD Das Erste