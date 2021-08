Große Live-Gala, doppelter Spaß:Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen moderieren den „Deutschen Comedypreis“ am 1. Oktober 2021, 20:15 Uhr, live in SAT.1. An diesem Abend werden die beliebtesten Comedy-Sendungen, Podcasts und Künstler:innen ausgezeichnet. Novum: Zum ersten Mal lädt SAT.1 die Zuschauer:innen zur demokratischsten Wahl aller Wahlen ein. Sowohl über die Nominierungen als auch über die Abstimmung der Preisträger:innen entscheidet einzig und allein das Publikum.

Auf der Online-Seite www.deutscher-comedypreis.de finden die Zuschauer:innen seit 13. August eine Auswahl an Comedy- und Satireshows, Comedyfiction, Podcasts und Künstler:innen. Welche Comedy-Stars und Comedy-Produktionen haben den Zuschauer:innen im zurückliegenden Jahr (1. Juli 2020 -27. August 2021) am besten gefallen? Einen eigenen Vorschlag abgeben? Kein Problem! Für jede Rubrik gibt es außerdem die Möglichkeit, eigene Favorit:innen zu nominieren. Wer wird mit der Comedypreis-Trophäe ausgezeichnet? Nach Abschluss der Nominierungsphase beginnt am 17. September für die Zuschauer:innen die Abstimmungsphase.

„Der Deutsche Comedypreis“ ist eine Veranstaltung des COLOGNE COMEDY FESTIVALS und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.

„Der Deutsche Comedypreis “ – am Freitag, 1. Oktober 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / J. Brinckmann / B. Müller