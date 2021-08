Lady Gaga & Tony Bennett kündigen neues Album “Love For Sale” für den 01. Oktober an

Sie feiern nicht nur einen großen Geburtstag, sondern auch noch die Ankündigung eines neuen Albums: Anlässlich des 95. Geburtstages von Jazz-Legende Tony Bennett traten er und Lady Gaga zusammen in der New Yorker Radio City Music Hall auf und präsentierten dabei neben ihrem neuen Single-Duett “I Get A Kick Out Of You” auch noch die Veröffentlichung ihres neuen gemeinsamen Albums “Love For Sale” für den 1. Oktober.

Das Album zeichnet zudem einen musikhistorischen Meilenstein, da “Love For Sale“ die letzte Studioaufnahme von Tony sein wird und das Cole Porter Songbook der klassischen Popmusik mit Duett- und Solostücken beider Künstler darstellen wird.

“Love For Sale“ ist eine grandiose Mischung aus Jazz-Ensemble, Big Band und Orchesterarrangements. Und kann ab sofort als Standard-, Deluxe- und Vinyl-Version sowie exklusive Sammlerbox vorbestellt werden!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos