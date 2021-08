Lorde veröffentlicht ihr neues Album “Solar Power” + Video zum Song “Mood Ring”

Die wundervolle Lorde meldet sich in dieser Woche mit ihrem neuen Album “Solar Power” zurück. Bereits vorab gab es u.a. den Titelsong ihres dritten Albums zu hören, gestern folgte noch “Mood Ring” samt Video. Über ihr neues Album sagt die neuseeländische Sängerin: „Solar Power“ sagt Lorde: „Das Album ist eine Hommage an die Natur, ein Versuch, die tiefen, transzendenten Gefühle, die ich habe, wenn ich draußen bin, zu verewigen. In Zeiten von Kummer, Trauer, tiefer Liebe oder Verwirrung suche ich nach Antworten in der Natur. Ich habe gelernt, auszuatmen und mich einzustimmen. Das ist das Ergebnis.“

Die neuseeländisch-kroatische Sängerin und Songwriterin hat für die Produkte und Verpackungen der physischen Formate u.a. eine “umweltfreundlicheren Version” kreieren lassen. “Ich habe mich sehr früh im Entstehungsprozess dieses Albums dazu entschieden, eine umweltfreundliche, zukunftsorientierte Alternative zur CD zu schaffen”, so Lorde. Demnach bekommt ein jeder Käufer der “Music Box” keine CD, sondern eine Karte mit einem Downloadcode, sowie einer handgeschriebenen Notiz, exklusiven Fotos und zwei Bonustracks.

Foto: (c) Brendan Walter / Universal Music