Metallica erobern Platz 1 mit Charity-Single “Enter Sandman 2021”

In dieser Woche holen sich Metallica mit einer Neuauflage ihrer legendären Single “Enter Sandman” die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts! “Enter Sandman 2021 Remastered” steigt direkt von 0 auf Platz #1 ein und ist damit die erste deutsche Single-Nummer Eins überhaupt für Metallica!

Dieser Meilenstein wird durch ein ganz besonderes Detail gekrönt, denn die Metal-Ikonen spenden alle Gewinne von “Enter Sandman 2021 Remastered” den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Das Geld wird von der Metallica-Stiftung All Within My Hands an Aktion Deutschland Hilft weitergeleitet, um direkt hier vor Ort zu helfen. Wir danken all unseren Medienpartnern, Kollaborateuren, Partner-Sendern wie Radio 21, Rock Antenne & Star FM und allen Unterstützern der Aktion für ihren Einsatz, ihre Kreativität und Leidenschaft bei diesem Projekt!

Die Veröffentlichung von “Enter Sandman 2021 Remastered” ist Teil des großen Jubiläums von Metallicas “The Black Album”. 30 Jahre nach der Veröffentlichung – der exakte Tag des Jubiläums war der 12. August 2021 – feiern Metallica gemeinsam mit ihren Fans den Meilenstein: Zum einen veröffentlichen Metallica diverse Neuauflagen des legendären Meisterwerks, zum anderen erscheint mit “The Metallica Blacklist” so etwas wie eine Hommage unzähliger Künstler*innen und Musiker-Größen wie Elton John, Phoebe Bridgers, VOLBEAT, J Balvin, Yo-Yo Ma, St. Vincent, Juanes, Sam Fender, Miley Cyrus u.v.a., die ausgewählte Songs des Original-Albums covern.

Digital & Physisch erscheint “The Black Album” am 10. September, u.a. als 2LP (180g), Standard- und 3CD-Expanded Edition, digital sowie als Limited Edition Deluxe Box-Set. Letzteres vereint die 2LP, eine Picture-Disc, 3 Live-LPs, 14 CDs (mit allen Rough-Mixes, Demos, Interviews, Livemitschnitten etc.), 6 DVDs (Outtakes, BTS-Material, offizielle Videos, Livematerial), ein 120-seitiges Hardcover-Buch, vier laminierte Tour-Ausweise, drei Lithografien, drei Plektren, ein Metallica-Schlüsselband, ein Folder mit Textbögen sowie eine Download-Karte. Ebenso erscheint an diesem Tag die digitale Version von “The Metallica Blacklist”, während die physische Version am 01. Oktober veröffentlicht wird, u.a. als 4CD, als limitierte 7LP-Edition sowie digital.

